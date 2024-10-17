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Minibüsle tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı

Minibüsle tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı
Çorum’un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde Rıza Onar idaresindeki, bir yol yapım şantiyesine ait zift yüklü tanker ile Kemal Çam'ın kullandığı işçi taşıyan minibüs, Tokat-Ankara kara yolu, Alaca Kızıllı köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, çoğunluğu yabancı uyruklu 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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