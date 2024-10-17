Minibüsle tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde Rıza Onar idaresindeki, bir yol yapım şantiyesine ait zift yüklü tanker ile Kemal Çam'ın kullandığı işçi taşıyan minibüs, Tokat-Ankara kara yolu, Alaca Kızıllı köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, çoğunluğu yabancı uyruklu 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.
Kaynak: AA