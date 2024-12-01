GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Mısır Çarşısı’ndaki yangında 60 iş yeri zarar gördü

- Güncelleme Tarihi:

Mısır Çarşısı’ndaki yangında 60 iş yeri zarar gördü
Van’da 207 iş yerinin bulunduğu Mısır Çarşısı’nda dün akşam çıkan yangında 60 iş yerinin zarar gördüğü, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde 207 iş yerinin bulunduğu kapalı Mısır Çarşısı'nda dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, birçok iş yerine sıçradı. Esnaf, iş yerlerindeki malzemelerini vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş yeri sahipleri ve çevredekiler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bekleyenleri uzaklaştırdı. 10 itfaiye aracı ve 40'tan fazla personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü. Yangında Mısır Çarşısı'nda çatısı ile 60 iş yeri ve içindeki eşyalar zarar gördü.

Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, dün akam yangın bölgesine gelerek esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Şedal, iş yerleri yanan esnafa her türlü desteği sunacaklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sabah da hasar tespit çalışması yaptı. Zararın itfaiyenin tuttuğu rapor sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.

'8 ÇOCUĞUMU BU DÜKKAN SAYESİNDE OKUTUYORUM'

Yangında iş yeri ve içindeki çömlekler zarar gören Cumeli Temizer, 8 çocuğunu dükkanı sayesinde okuttuğunu belirterek, "Çömlek satarak hem evimi geçindiriyordum, hem de çocuklarımı okutuyordum. Şimdi hepsi yandı. Dün çıkan yangınla iş yerim de büyük hasar gördü. Yetkililerden zararımızın karşılanmasını bekliyoruz" dedi.

Mumtullah Tantaş ise pazarda kendisine ait 4 iş yerini zarar gördüğünü söyledi. 

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER