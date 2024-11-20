MİT gri listedeki teröristi yakaladı

MİT, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, terör örgütü PKK ile faaliyet yürüttüğü tespit edilen Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi terörist Kadir Çelik’i, bir Orta Doğu ülkesinde yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Parti (MKP) mensubu Kadir Çelik'i düzenlediği operasyonla bir Orta Doğu ülkesinde yakaladı.
Türkiye'ye yönelik sansasyonel bir eylem arayışı içinde olduğu tespit edilen MKP üyesi terörist Çelik, MİT tarafından Türkiye'ye getirilip emniyet güçlerine teslim edildi.
PKK kamplarında "suikast eğitimi” aldı
Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terörist Çelik'in, 2011-2016 yılları arasında İstanbul'da MKP'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu faaliyetlerden birinin Okmeydanı'nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırı olduğu belirlendi.
Türkiye'deki illegal faaliyetlerinden sonra terörist Kadir Çelik, 2016'da Irak'ın kuzeyine geçti. Çelik, MKP ile terör örgütü PKK arasındaki iş birliği çerçevesinde Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında "suikast eğitimi” aldı. 2018'de Suriye alanına geçen Çelik, Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurları ile koordineli olarak silahlı faaliyet yürüttü.
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