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Motosikletin zincirine ayağı sıkışan çocuk yaralandı!

Motosikletin zincirine ayağı sıkışan çocuk yaralandı!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosikletin zincirine sıkışan 11 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Huzur Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Suriye uyruklu Hisam R. (37), arkasında oturan kızı Lamar R.'nin sol ayağının aniden motosikletin zincirine takılması sonucu kontrolü kaybetti.

Motosiklet devrilirken küçük kızın ayağı zincire dolanarak sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden kurtarılan çocuk, İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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