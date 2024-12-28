Narin Güran davasında karar belli oldu! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
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Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada sanıkların savunma işlemleri tamamlanarak karar açıklandı. Anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması üçüncü günde de devam etti.
Duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar, savunma yaptı.
Mahkeme başkanı bina önünde sağlık ekibi bulunmasını istemişti!
Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyip masum olduklarını ileri sürdü.
Tutuklu sanıklardan ağabey Enes Güran, suçlamaları kabul etmedi. Nevzat Bahtiyar'ı suçladı ve beraatini istedi. Anne Yüksel Güran ise suçlamaları reddetti, masum olduğunu söyledi.
Tutuklu sanıkların savunmaları bitti,mahkeme salonunda ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı, sağlık personelini de salonda hazır bekletildi.
Mahkeme kararını açıkladı
Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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