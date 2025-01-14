Otomobil duvara çarptı; 1 kişi öldü

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin duvara çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Kaza, Çullu Mahallesi 2446. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülsüm Akbal idaresindeki 06 ZDV 94 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücü ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülsüm Akbal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın hızla bahçe duvarına çarptığı görüldü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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