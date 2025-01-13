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Otomobil yayaya çarptı: 3 yaralı

Otomobil yayaya çarptı: 3 yaralı
Ordu’nun Altınordu ilçesinde otomobil yayaya çarptı. Kazada yaya ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Ali Çorlu yönetimindeki 52 AEA 551 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhteber Kırbaş'a (75) çarptı.

Kazada, Muhteber Kırbaş ile otomobildeki sürücünün annesi Katibe Çorlu ve oğlu Yusuf Emir Çorlu yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Muhteber Kırbaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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