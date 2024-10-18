Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı, siyaset bilimci, yazar Prof. Dr. Fuat Keyman, hayatını kaybetti.
Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı, siyaset bilimci, yazar Prof. Dr. Fuat Keyman, yaşamını yitirdi.
Uluslararası İlişkiler ve siyasetbilimi alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden olan Keyman bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
"Sevenlerine ve öğretim camiamıza başsağlığı diliyorum"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Altun mesajında, "Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğimiz, uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmalarıyla akademiye önemli katkılar sunan kıymetli Prof. Dr. Fuat Keyman'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve öğretim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
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