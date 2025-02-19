Rekabet Kurulu’ndan BİM’e rekor ceza!

Rekabet Kurumu, BİM’e yönelik yaptığı yerinde inceleme sırasında inceleme işlemlerini engellemeleri nedeniyle yaklaşık 1,3 milyar TL tutarında idari para cezası uyguladı. Bu karar, şirketin yönetiminden bir yöneticinin, inceleme sırasında veri silme işlemi gerçekleştirmesi üzerine alındı.

Rekabet Kurumu'nun yerinde inceleme yetkisi, piyasada rekabetin adil bir şekilde işleyip işlemediğini denetlemek amacıyla önemli bir araçtır. Kurum, bu yetkiyi kullanarak firmaların faaliyetlerini denetlerken, herhangi bir engellemeyle karşılaştığında, ilgili şirketlere cirosunun binde beşi oranında idari para cezası uygulamaktadır.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre; "Cirosunun binde beşi oranında idari para cezası” uygulanması, yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması durumunda şirketlerin karşılaşabileceği yaptırımlardan biridir.

BİM'de Veri Silme Tespiti ve Cezanın Uygulanması

14 Ocak 2025 tarihinde Rekabet Kurumu uzmanları, BİM'in genel merkezinde gerçekleştirdiği yerinde incelemede, şirketin bir yöneticisinin veri silme eylemi gerçekleştirdiğini tespit etti. Bu durum, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılması olarak değerlendirildi ve 6 Şubat 2025 tarihinde alınan karar doğrultusunda, BİM'e yaklaşık 1,3 milyar TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumu'ndan Kritik Uyarı: Verilerin Silinmemesi Gerekiyor

Rekabet Kurumu, inceleme sürecinde şirketlerin verileri silmemeleri gerektiğini de vurgulamaktadır. Kurum, en son teknolojiye sahip cihazlarla yaptığı yerinde incelemelerde verilerin silinmesini tespit etmekte oldukça başarılıdır. Bu nedenle, yerinde incelemeye tabi tutulan teşebbüslerin çalışanlarının, kullanılan cihazlardan hiçbir veriyi silmemeleri gerektiği, aksi takdirde yüksek para cezaları ile karşılaşabilecekleri ifade edilmiştir.

Rekabet Kurumu'nun bu açıklamaları, yerinde incelemelerde herhangi bir engelleme ya da veri silme girişimlerinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi