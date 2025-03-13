Sokak köpekleri tartışması: İçişleri Bakanlığı 81 ile müfettiş gönderdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahpisiz sokak hayvanları ile ilgili olarak 81 ile müfettiş gönderildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, müfettişlerin 14 gün süreyle inceleme yapacaklarını söyledi.

Rana bebeğin ölümü ve son günlerde yaşanan sahipsiz köpek saldırıları, sokak hayvanlarına ilişkin yasayı bir kez daha gündeme getirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde müfettişlerin 14 gün boyunca inceleme yapacağını söyledi.

"REHBERLİK YAPACAKLAR"

"Müfettişlerimiz, valiliklerin, büyükşehirlerin, belediyelerin uygulamalarını yerinde inceleyecek.” diyen Bakan Yerlikaya, "Bu bir soruşturma süreci değil, durum tespiti yapılmasıdır. 2 Ağustos'tan beri bugüne kadar neler yapmışlar, rehberlik yapacaklar. İhmal konularını tespit edecekler ve gerekli tedbirlerin alınmasını kendilerinden isteyecekler.” şeklinde konuştu.

SON DÜZENLEME YENİDEN GÜNDEMDE

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa bir kez daha Türkiye gündeminin üst sıralarında yer alıyor.

Konya'da köpek saldırısı sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Rana El Selci bebeğin ölümü ve farklı şehirlerde yaşanan sahipsiz köpek saldırıları, söz konusu yasayı yeniden gündeme getirdi.

BAKANDAN BELEDİYELERE ÇAĞRI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün yaptığı açıklamada Meclis'ten geçerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu'nu hatırlattı.

Yasanın tüm sorumluları tarafından uygulanması gerektiğini vurgulayan Adalet Bakanı Tunç, "Kanunda bir takım sorumluluklar var. Bu sorumlulukları yerine getirmezlerse, görevi kötüye kullanma ve eğer bu konuda ölüm ya da yaralama meydana gelmişse taksirle yaralama, taksirle öldürme suçlarına iştirak gibi suçlar gündeme gelir.” diye konuştu.

YENİ YASA HANGİ DÜZENLEMELERİ KAPSIYOR?

Peki sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu hangi düzenlemeleri kapsıyor?

Geçen yıl temmuz ayında Meclis'ten geçen kanunla yakala-kısırlaştır-sal metodu terk ediliyor, sahipsiz hayvanların bakımevlerinde barındırılması ve rehabilite edilmesi öngörülüyor.

BELEDİYELERİN SORUMLULUKLARI NELER?

Kanun; yerel yönetimlere, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamayı yükümlülük haline getiriyor.

Yeni yasa, sahipsiz sokak hayvanlarının hayvan bakımevlerine alınıp, rehabilite edilmesi ve sahiplendirilinceye kadar burada barındırılmasını düzenliyor.

Söz konusu kanunla, belediyelere 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevleri kurma ve mevcut bakımevlerinin şartlarını iyileştirme yükümlülüğü de getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi