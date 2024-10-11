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Tarihi tahliye operasyonu tamamlandı

Tarihi tahliye operasyonu tamamlandı
Türkiye, tarihinin en büyük tahliye operasyonlarından birini tamamladı. İki Türk savaş gemisi TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, Türk vatandaşlarını Lübnan’dan ana vatana getirdi. İsrail’in saldırıları nedeniyle Lübnan’da mahsur kalan 966 Türk vatandaşı, Mersin Limanı’na sağ salim ulaştı.

Soykırımcı İsrail'in saldırılarının ardından Lübnan'da mahsur kalan Türk vatandaşları için Türkiye tarihinin en büyük tahliye operasyonlarından biri başlatıldı.

Beyrut Büyükelçiliği tarafından Beyrut Limanı'nda bir toplanma merkezi oluşturuldu. TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri, Türk vatandaşlarını ana vatanlarına kavuşturmak için demir aldı.

TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar iki fırkateyn ve iki karakol gemisi korumasında Lübnan'a ilerledi. Gemiler 300 ton insani yardımla birlikte Beyrut Limanı'na ulaştı.

Deniz yoluyla gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu

Lübnan'dan deniz yoluyla gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu başarıyla tamamlandı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, Lübnan'a insani yardımları ulaştıran amfibi gemilerden TCG Bayraktar'ın tahliye edilen 588 sivili Mersin'e getirmesinin ardından aynı göreve katılan TCG Sancaktar da yurda dönüş yolculuğunu tamamladı.

Beyrut Limanı'ndan bindirilen 378 sivili taşıyan gemi, ulaştığı Mersin Limanı'nda rıhtıma yanaştı.

Gemidekiler, işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri personel eşliğinde TCG Sancaktar'dan indirildi.Tahliyeler devam edecek

Başarı ile tahliye edilen Türk vatandaşlarını bekleme salonunda AFAD görevlileri karşıladı.

Kayıt işleminin ardından Kızılay yemek ikramı yaptı. Pasaport kontrolünden sonra da otobüslerle konaklayacakları yerlere götürüldüler.

Yaralı veya tıbbi bakıma ihtiyacı olanlar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Başvurulara bağlı olarak ilerleyen günlerde tahliyeler devam edecek.

"Vatanımızda olmak çok güzel bir duygu"

Kente getirilenlerden Eyüp Sabri Kırgız, gazetecilere, tahliye operasyonuna katılan ekiplerin kendileriyle yakından ilgilendiğini anlatarak, "Onlar da 36 saattir uyumuyorlar. Uyumadılar ama bizi çocuk gibi uyuttular, yemeğimizi, suyumuzu yanımıza koydular. Herkese çok teşekkür ediyorum. Vatanımızda olmak çok güzel bir duygu. Allah vatanımıza, milletimize, devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

  • #Lübnan

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