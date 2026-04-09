TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “ara seçim’’ açıklaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Ara seçimin nasıl yapılabileceği Anayasa ve İçtüzük’te bellidir. O şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur. Buna karar verecek yer TBMM Genel Kuruludur“ dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, ara seçime gitme şartlarının Anayasa'da ve Meclis İç Tüzüğü'nde açıkça yer aldığını hatırlattı. Buna karar verecek olan mercinin Meclis Genel Kurulu olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Burada Meclis Başkanlığı'na en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır" ifadelerini kullandı. Kaynak: Haber Merkezi

