Teröristbaşı Abdullah Öcalan 43 ay sonra ilk kez ailesi ile görüştü!
Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’dan “Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik” açıklaması geldi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın teröristbaşı Abdullah Öcalan için söylediği sözler kamuoyunun gündemine oturdu.
Bahçeli'nin açıklamasıyla Türk siyaseti yeni bir döneme girerken, dün İmralı'da sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.
YEĞEN ÖCALAN GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI
Bahçeli, Meclis'e gelip örgütün silahları bırakacaklarına ilişkin olarak bir konuşma yapması çağrısında bulunduğu Abdullah Öcalan'a 43 ay sonra ziyaret gerçekleştirildi.
Teröristbaşının yeğeni olan DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, bu ziyareti sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile doğruladı.
"AİLE OLARAK YILLAR SONRA ÖCALAN İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"
Ömer Öcalan açıklamasında, "Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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