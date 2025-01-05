TIR şoförünü dövüp bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde TIR’daki mazotu gasbetmeye çalışan, kendilerine direnen şoför E.I.’yı dövüp, boynundan bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı.
Olay, 1 Ocak'ta Gebze ilçesi Barış Mahallesi'ndeki nakliyatçılar garajında meydana geldi. O.H., H.K., F.Y. ve C.H.D., 07 DCH 44 çekici plakalı TIR'ın yanına gelip, şoför E.I.'dan aracın yakıt deposundaki mazotu vermesini istedi. Direnen E.I., şüpheliler tarafından dövülüp boynundan bıçaklandı. E.I., yaralı halde TIR'a binip, kaçtı. TEM Otoyolu Ankara yönünde yaklaşık 30 kilometre giden E.I., Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yol üzerinde bulunan dinlenme tesisine girerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan E.I., ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan E.I.'nın tedavisi sürüyor.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla O.H., H.K., F.Y. ve C.H.D'yi dün gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu bildirilen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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