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TSK’dan kılıç çeken teğmen için açıklama

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TSK’dan kılıç çeken teğmen için açıklama
TSK, teğmenlerin kılıçlı yemini yaptıran Ebru Eroğlu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.“ ifadeleri kullanıldı.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı.

Diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu, kılıç çekip yemin içtirmişti.

Ebru Eroğlu'na, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği tebliğ edilmişti.

Konuyla alakalı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) bir açıklama geldi.

"TSK'YI TARTIŞMAYA AÇIP İTİBARINI ZEDELEDİLER"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler.

Kaynak: Haber Merkezi

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