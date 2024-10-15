Uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon: 3 kişi tutuklandı
Beylikdüzü’nde bir evde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, dairede yapılan aramalarda 890 gram marihuana, 75 kök uyuşturucu madde bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Dereağzı Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığını belirledi. 13 Ekim Pazar günü saat 18.00 sıralarında tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda C.A., B.K. ve M.D. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Evde yapılan aramalarda sera yöntemiyle uyuşturucu üretimi yapıldığı tespit edildi. Operasyonda 890 gram marihuana, 75 kök uyuşturucu madde bitkisi, 3 aydınlatma cihazı, 1 ısıtıcı, 1 hava filtreleme cihazı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan mahkemeye sevk edildi. İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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