GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,71
EURO
50,08
STERLİN
57,18
GRAM
5.942,00
ÇEYREK
9.773,55
YARIM ALTIN
19.450,62
CUMHURİYET ALTINI
38.778,29
GÜNCEL Haberleri

​Kırklareli’nin hangi adda bir ilçesi vardır? Samurayköy, Şövalyeköy, Pehlivanköy, Kovboyköy

- Güncelleme Tarihi:

​Kırklareli’nin hangi adda bir ilçesi vardır? Samurayköy, Şövalyeköy, Pehlivanköy, Kovboyköy

 

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Kırklareli'nin hangi adda bir ilçesi vardır?” sorusunun cevabı Pehlivanköy oldu.

Kırklareli'nin hangi adda bir ilçesi vardır?

7 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya Türkiye'nin ilçe adlarıyla ilgili dikkat çekici bir soru yöneltildi. Verilen seçenekler ilginç köy ve ilçe isimleri arasında yer alırken doğru cevabı bulmak izleyici için de eğlenceli bir araştırma konusu oldu.

Yarışmada sunulan şıklar şunlardı:

  • Samurayköy

  • Şövalyeköy

  • Pehlivanköy

  • Kovboyköy

Kırklareli'nin İlçesi Hangisidir?

Kırklareli, Trakya bölgesinin önemli şehirlerinden biri olup toplam 8 ilçeye sahiptir. Bu ilçelerden biri de Pehlivanköy'dür. Diğer seçeneklerde yer alan Samurayköy, Şövalyeköy ve Kovboyköy ise gerçek bir ilçe adı değildir.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Sorunun doğru cevabı: Pehlivanköy

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER