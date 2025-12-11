​Kırklareli’nin hangi adda bir ilçesi vardır? Samurayköy, Şövalyeköy, Pehlivanköy, Kovboyköy

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Kırklareli'nin hangi adda bir ilçesi vardır?” sorusunun cevabı Pehlivanköy oldu.

Kırklareli'nin hangi adda bir ilçesi vardır?



7 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya Türkiye'nin ilçe adlarıyla ilgili dikkat çekici bir soru yöneltildi. Verilen seçenekler ilginç köy ve ilçe isimleri arasında yer alırken doğru cevabı bulmak izleyici için de eğlenceli bir araştırma konusu oldu.

Yarışmada sunulan şıklar şunlardı:

Samurayköy

Şövalyeköy

Pehlivanköy

Kovboyköy

Kırklareli'nin İlçesi Hangisidir?

Kırklareli, Trakya bölgesinin önemli şehirlerinden biri olup toplam 8 ilçeye sahiptir. Bu ilçelerden biri de Pehlivanköy'dür. Diğer seçeneklerde yer alan Samurayköy, Şövalyeköy ve Kovboyköy ise gerçek bir ilçe adı değildir.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Sorunun doğru cevabı: Pehlivanköy

