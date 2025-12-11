Araç dereye uçtu: 2 ölü

Giresun’un Bulancak ilçesinde dereye uçan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kovanlık-Aydındere yolu üzerinde sabah saatlerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Emin Yılmaz idaresindeki 28 ES 850 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle Pazarsuyu deresine uçtu.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre araçta bulunan Raif Şimşek aracın içerisinde sıkıştı, sürücü Emin Yılmaz ise yarı baygın şekilde aracın camından çıkmayı başardı. Ancak yağışlar nedeniyle debisi yükselen derede akıntıya kapılan Emin Yılmaz bir anda gözden kayboldu. Vinç yardımıyla dereden çıkartılan araçta sıkışan Raif Şimşek'in cansız bedeni ambulansla Bulancak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından sürücü Emin Yılmaz'ın cansız bedenine de kısa sürede ulaşıldı. Akıntının etkisiyle sürüklenen Yılmaz'ın cansız bedeni araçtan yaklaşık 2 kilometre aşağıda dalgıçların çalışmalarıyla dereden çıkarıldı. Emin Yılmaz'ın cansız bedeni Bulancak Devlet hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA