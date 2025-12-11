6,1 ton kaçak ve bozulmuş hayvansal ürün ele geçirildi
Kırşehir’de üç araçta yapılan aramada 6,1 ton kaçak ve bozulmuş hayvansal ürün ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentin girişindeki uygulama noktasında durdurdukları 2 kamyonette yaptıkları aramada 5 ton 500 kilogram kaçak hayvansal ürün, otobüste ise 600 kilogram bozulmuş hayvansal ürün ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücüler N.E, M.T.A. ve A.M. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınan ürünlerin imha edileceği öğrenildi.
