GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,71
EURO
50,08
STERLİN
57,18
GRAM
5.942,00
ÇEYREK
9.773,55
YARIM ALTIN
19.450,62
CUMHURİYET ALTINI
38.778,29
GÜNCEL Haberleri

Gazeteci Enver Aysever hakkında tutuklama talebi

Gazeteci Enver Aysever hakkında tutuklama talebi
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Enver Aysever, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Enver Aysever, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur." sözleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Aysever, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Aysever "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan" tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Enver Aysever; YouTube hesabında paylaştığı videoda, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun açıklamalarına yönelik eleştirilerin ardından sarf ettiği "Sağcılık suçtur, sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz." sözleri nedeniyle İstanbul'daki evinde gözaltına alınmıştı.

Enver Aysever'in avukatı, müvekkilinin düşünce özgürlüğü kapsamında eleştiride bulunduğunu savunmuştu.

ENVER AYSEVER KİMDİR?

Gazeteci ve televizyon sunucusu Enver Aysever, 1971 yılı İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Aysever çeşitli üniversitelerde dersler verdi.

Enver Aysever, bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyeliği de yaptı. Aysever ayrıca kendi adıyla açtığı YouTube kanalında da paylaşımlar yapıyor.

Kaynak: DHA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER