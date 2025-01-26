GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Yaban keçisini avlayan kişiye 661 bin lira ceza

Yaban keçisini avlayan kişiye 661 bin lira ceza
Antalya’da yaban keçisi avladığı ileri sürülen kişi, denetime gelen ekiplere, çevredeki kokunun domates yıkadığı için oluştuğunu söyledi. DNA analizi sonucu yaban keçisi kestiği belirlenen şüpheliye, 661 bin 548 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gündoğmuş DKMP Şefliği ekipleri, Balkaya Mahallesi Semet Yaylası'nda bir kişinin yaban keçisi avladığı ve evine götürdüğüne dair ihbar üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri ile adrese giden ekipler, yoğun kan kokusu ve yerde kan olduğu değerlendirilen yıkanmış beton ile birkaç yerde küçük et parçaları tespit etti. Kokunun nedeni sorulan kimliği açıklanmayan şüpheli, bugün hiç etle uğraşmadığını, domates yıkadığını iddia etti. Şüphe üzerine alınan örnek, DNA analizine gönderildi.

Akdeniz Üniversitesi Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden çıkan analiz raporunda, örneğin yaban keçisine ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüpheliye 650 bin lira tazminat cezasına ek olarak 11 bin 548 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

  • #Antalya #Kaçak Avcılık #Milli Parklar

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER