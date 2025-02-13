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Başkan Kavuş: “Kooperatifler Meram’ın kentsel dönüşümüne büyük katkı sağladı’’

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Başkan Kavuş: “Kooperatifler Meram’ın kentsel dönüşümüne büyük katkı sağladı’’
Başkan Mustafa Kavuş, Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan kooperatiflerde incelemeler ve denetlemelerde bulundu. Aksinne, Fahrünnisa, Uluırmak, Oruç Reis, Turgutreis ve Piri Reis Evleri’ni ziyaret eden Başkan Kavuş, kooperatiflerin inşaat süreçleri hakkında bilgi aldı.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye öncülüğünde kurulan kooperatifleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Aksinne, Fahrünnisa, Uluırmak, Oruç Reis, Turgutreis ve Piri Reis Evleri'ne yaptığı ziyaretlerinde, inşaatların ilerleme süreçleri hakkında bilgi alan ve denetimlerde bulunan Başkan Kavuş, belediyeye duyulan güveni boşa çıkarmamak için hemşehrileri adına tüm kooperatifleri yakından ve sık aralıklarla takip ettiklerini ifade etti.
 
 
Başkan Kavuş; "İnşaatlar, kaliteden ödün vermeden olabilecek en hızlı şekilde yükseliyor” 
 
Başkan Kavuş, Meram Belediyesinin öncülük ettiği 9 kooperatifte bulunan 7 bin 288 konut ile ilçenin kentsel dönüşümde büyük bir atak yaptığına vurgu yaptı. Bu sayının Meram nüfusunun yaklaşık onda birine yeni, sağlıklı, dirençli ve modern yuva anlamı taşıdığına dikkat çeken Başkan Kavuş, inşaatların kaliteden ödün vermeden hızlı bir şekilde devam etmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kooperatiflerin Meram'ın kentsel dönüşüm seferberliğinin en önemli ayağı olduğunu belirten Kavuş, "Kooperatiflere üye tüm hemşehrilerimiz ve arsa sahiplerinin olabilecek en kısa zamanda yuvalarına kavuşmaları için arkadaşlarımız var güçleriyle, disiplinli, özverili bir çalışma sergiliyorlar. Bu sebeple kooperatiflerin yönetimlerine, çalışanlarına, taşeron firmalara teşekkür ediyorum.” diye konuştu.  
 
 
Başkan Kavuş; "Kooperatifler ilçeye, hemşehrilerime ve sektöre önemli katkı sağladı” 
 
Kooperatiflerin, pandemi dönemiyle başlayan sektörel durgunluğa da hız kazandırdığına dikkat çeken Başkan Mustafa Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Kooperatifler Meram'da kentsel dönüşüme ve konut açığının kapatılmasına büyük katkı sağladı. Yuva sahibi olma hayali kuran ancak hassasiyetlerinden ve imkansızlıklarından dolayı bu hayale ulaşamayan vatandaşlarımızın ev sahibi olmasının önünü açtı. Bunun yanı sıra konut stoğunun artmasına, fiyatların ve kiraların dengelenmesi noktasında da öncülük etti. Ayrıca, pandemi ile birlikte yavaşlayan sektöre de can simidi oldu. Yani hangi yönden bakılırsa bakılsın kooperatifler ilçeye çok önemli katkı sundu. Hemşehrilerimiz de bizim sunduğumuz bu katkıya kooperatiflere üye olarak destek verdi. Bu sebeple Meram'ın kentsel dönüşüm hamlesine fedakarlıklarla destek veren tüm hemşehrilerime de şükranlarımı sunuyorum.”
 

Kaynak: Haber Merkezi

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