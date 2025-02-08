Başkanlardan Konyaspor maçına tepki! “Emeğimiz zayi oluyor’’

Bugün oynanan Kayserispor-Konyaspor maçında, Konyaspor’un ofsayt nedeniyle iptal edilen golü büyük bir tartışma yarattı. Maçta hakemin verdiği karar, futbolseverler ve Başkanlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Konyaspor, maç boyunca hakkıyla mücadele ederken, bir golünün ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılması, hem takım hem de taraftarlar için büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

Konya Belediye Başkanlarından tepki!

Konyaspor, maç boyunca elinden geleni yaparak mücadele ederken, bir golünün ofsayt nedeniyle iptal edilmesi, hem takım hem de taraftarlar için büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanları duruma sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini gösterdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Türk futbolu adına utanç verici bir gün. Konyaspor'umuzun ofsayt(!) nedeniyle iptal edilen golü için her türlü izah akıl dışıdır. TFF temiz ve hakkaniyetli bir lig için çaba göstermeli. Emeğimiz zayi oluyor." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kavuş ise Kayserispor-Konyaspor maç sonrası yaptığı paylaşımda "Konyaspor'umuza Kayserispor karşısında oynadığı futbol dolayısıyla teşekkür ediyor, tüm oyuncularımızı ve hocamızı tebrik ediyorum. Özellikle son haftalarda takımımız organize bir şekilde hakem facialarıyla karşı karşıya kalıyor. Konyaspor büyüktür, Konya çok daha büyüktür ve bu şehir takımının hakkını kimseye yedirmez. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir an önce adım atmasını, özellikle Kayserispor maçı hakem kadrosu hakkında gerekenin yapılmasını talep ediyoruz. Konyaspor'umuza Kayserispor karşısında oynadığı futbol dolayısıyla teşekkür ediyor, tüm oyuncularımızı ve hocamızı tebrik ediyorum. Özellikle son haftalarda takımımız organize bir şekilde hakem facialarıyla karşı karşıya kalıyor. Konyaspor büyüktür, Konya çok daha büyüktür ve bu şehir takımının hakkını kimseye yedirmez. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir an önce adım atmasını, özellikle Kayserispor maçı hakem kadrosu hakkında gerekenin yapılmasını talep ediyoruz.'' dedi.

Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca "Kuruluşundan bu yana hakkıyla futbol oynayıp, hakkıyla puan kazanma duygusundan başka sahaya hiçbir kötü düşünce sokmayan takımın adıdır Konyaspor. Bugün aynı duygularla sonuna kadar mücadele eden tüm sporcularımızı tek tek tebrik ediyorum. Futbol ruhuna gölge düşüren, ne yazık ki en çok da bu şehri ve takımı yakan acı tecrübelere bugün bir yenisi daha eklendi. Kasıt var ise soruşturulmalıdır, kasıtsız bir hata ise bu hakem kadrosu men edilmelidir." açıklamalarında bulundu.

Ahmet Pekyatırmacı ise: "Böylesi kritik bir maçta bu görüntüyü izleyip ‘Ofsayt' demek akıl tutulmasıdır. Sahada mücadele eden sporcularımızın, zorlu şartlarda tribünleri dolduran taraftarlarımızın, kısacası bütün şehrin emeğine bir kez daha yazık edildi bugün… Sahadaki hakeminden, başlayarak tüm sorumlular bu skandal kararın hesabını vermeli." diyerek tepki gösterdi.

Tepkiler çığ gibi büyüyor Vekiller de devrede!

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ofsayt nedeniyle iptal edilen gol sonrası sosyal medya hesabından şu cümleleri kullandı: "Son zamanlarda Konyaspor'un rakip takım dışında hakemleri de yenmek zorunda bırakıldığını üzülerek görüyoruz. Kayserispor maçında uygulanan metot, skandalın yanında rezalet olarak da Türk futbol tarihine geçti. Eğer sistem bozuksa, kararı bir takımın hakkı yenecek şekilde keyfi uygulamalara bırakamazsınız. Bugün yaşananların tüm yönleri ile araştırılıp hakkın teslim edilmesi ve gereğinin yapılması için @TFF_Org 'yi göreve davet ediyorum!"

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer: "Sezon başından bu yana hakemler ve özellikle de VAR'ın verdiği kararlarla Konyaspor, spor kamuoyunun büyük çoğunluğunun da katıldığı üzere, mağdur olmuştur. Ancak bugün, Kayserispor maçının son dakikalarında Konyaspor'un attığı gol için bilinen VAR sisteminin devreye girmemesi; hakemin, yan hakemin ve hatta Kayserisporlu futbolcuların bile tereddütlü bir tavrı yok iken golün iptal edilmesi, artık yaşananların bir tesadüften öte olduğunu bizlere düşündürmektedir. Az önce yayıncı kuruluşun yaptığı açıklama da hiçbir şekilde tatmin edici değildir. Rivada görüntülerin dakikalarca beklenip sonrasında bu manuel görüntünün gelmesi şüpheleri daha da artırmaktadır. Futbol Federasyonu, MHK ve konunun muhatabı tüm kurumlar, eldeki tüm görüntüleri üçüncü bir tarafsız kuruma göndererek değerlendirilmesini sağlamalı ve spor kamuoyunu ve bizleri, şaibeli bu durumun ortadan kaldırılması noktasında ikna etmelidir. Aksi takdirde, bahsi geçen tüm kurumlar sezon sonu gelmeden bu güvensiz kaos ortamının enkazı altında kalacaktır."

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen'de "Geçtiğimiz yıllarda da yaşadığımız benzer hadiseler, son haftalarda Konyaspor camiası üzerinde kurulan baskılar ve verilen-verilmeyen haksız kararlar yetmezmiş gibi bu akşam skandal bir hata ile şehrimizin emekleri yeniden heba edilmiştir. Kilometrelerce yol giderek takımımızı destekleyen taraftarımıza, sahada alnının teriyle mücadele eden futbolcularımıza, şehrimize, sevdamıza haksızlık yapılmış, verilen kararlar ile hepimizin içinde bir şüphe uyandırmışlardır. Bizler Konyaspor'umuzu her koşulda sahiplenecek ve kimsenin eline bırakmayacağız! Futbol kurallarından habersiz, iletişim becerisi olmayan, oyunu okuyamayan hakemler ile Türk futbolunun her geçen gün daha çok kan kaybedeceği aşikardır. Bu akşamdan tezi yok, Hakem Çağdaş Altay ve ekibinin yeni bir başlangıç yaparak bu mesleği bırakmaları hem kendileri adına hem de Türk futbolunun geleceği için doğru adım olacaktır." diyerek tepki gösterdi.

Bir diğer tepki ise MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'dan "Konyaspor sahipsiz değildir.Yediğimiz gol öncesi net faulu verme. Attığımız bariz gole ofsayt de. Böyle haksızlık yapılamaz. Türk futbolu adına yazık değil mi?TFF bu maçı mutlaka incelemeli ve gereğini yapmalı.Konunun sonuna kadar takipçisiyiz ve Konyaspor'umuzun yanındayız."

Sosyal medyasında olaya tepki gösteren diğer bir isim de Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut oldu.Adem Bulut açıklamasında: "Hakem kararları yine sonuca etki etti. Türk futbolunda bir facia daha yaşandı. Tüm emeklerimizi çalan emek hırsızlarına hakkımız helal değildir. Ne olursa olsun, neler yaşanırsa yaşansın, bizler tüm gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi