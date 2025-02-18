Bozkır’da çiftçilere eğitim verildi

Konya’nın Bozkır ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Hisarlık Mahallesi'nde çiftçilere yönelik bir eğitim programı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş'un da katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi", "Tarımsal Üretim Planlaması" ve "Yeni Model Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri" hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitimde, tarım ve hayvancılık sektöründe uygulanan yeni destek modelleri, üretim planlaması ve kırsal kalkınma projeleri detaylı bir şekilde ele alındı. Çiftçilerin sorularını yanıtlayan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş, bölgede tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmaların devam edeceğini belirtti. Bozkır'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, düzenlenen bu eğitimle hem yeni desteklerden haberdar oldu hem de üretim süreçlerini daha planlı hale getirme imkanı buldu. Benzer eğitim ve bilgilendirme toplantılarına diğer mahallelerde de muhtarların taleplerine göre devam edileceği açıklandı.

Kaynak: İHA