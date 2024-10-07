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Bu görüntüler Konya’da çekildi! Belediye başkanı çirkin manzarayı paylaştı

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Bu görüntüler Konya’da çekildi! Belediye başkanı çirkin manzarayı paylaştı
Konya’nın bir ilçesindeki ortak kullanım alanında çekilen görüntüleri belediye başkanı paylaştı. “Temiz bulmak için temiz bırakmalı’’ ifadelerini kullandı. İşte detaylar..

Konya'nın Ilgın ilçesindeki piknik alanında bulunan kamelyayı görenler gözlerine inanamadı.

Bir çim ve ağaç görseli olabilir

Sosyal medya hesabından paylaştı

Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil de çirkin manzarayı sosyal medya hesabından paylaştı. 

Fotoğraf açıklaması yok.

Başkan Apil, kamelya ve çevresine verilen zarara dikkat çekti.

Fotoğraf açıklaması yok.

Kamelyalar yakılmış! 

Ilgın Belediyesi tarafından mesire alanına kurulan kamelya yakılmış, bazı bölümleri kırılarak odun yapılmış ve o odunlar kamelya etrafındaki bordür taşlarıyla yapılan ocakta yakılmıştı.

"Temiz bulmak için temiz bırakmalı''

Ilgın ilçesinde kamelya ve çevresine verilen zararlar, Belediye Başkanı tarafından yapılan bir paylaşım ile gündeme taşındı.

Başkan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kamelya ve çevresinin temiz tutulması ve kamelyaların korunması gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: 

"Bir daha ki geldiğimizde, temiz bulmak için temiz bırakmalı; tekrar kamelyayı kullanmak için yakmadan, korumasını öğrenmemiz gerekli...'' 

Başkan, kamu malına zarar verilmesinin önüne geçilmesi için vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Kamelyaların ve çevresinin herkesin ortak kullanım alanı olduğunu vurgulayan Başkan, temiz ve düzenli bir çevre için iş birliği çağrısında bulundu. 

Fotoğraf açıklaması yok.

(Meltem Gürbüz)

 

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