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Konya - Ankara yolunda kaza! Cipin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Konya - Ankara yolunda kaza! Cipin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Konya-Ankara yolunda, yolun karşısına geçmek isterken cipin çarptığı M.E. (76), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ankara- Konya yolunda meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan E.Ö. (59) yönetimindeki cip, yolun karşısına geçmek isteyen M.E.'ye çarptı. M.E. çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenirken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Demans hastası olduğu öğrenilen M.E.'nin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Cip sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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