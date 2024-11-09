Konya’da 4 çocuk annesi Elif Ceren’in katiline yeni dava açıldı!

Konya’da masaj salonunda bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ın katil zanlısı Emrah Demirkan’a yeni bir dava açıldı. Cinayetten bir ay önce Arslan’a şiddet uyguladığı tespit edilen Demirkan hakkında bu olayla ilgili yargılama süreci başlatıldı.

Konya'da Selçuklu ilçesinde bulunan bir masaj salonunda yaşanan cinayet kamuoyunu derinden sarsmıştı. Masör olarak çalışan Elif Ceren Arslan (30) geçtiğimiz 10 Eylül'de iş yerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan Elif Ceren Arslan'ın eski erkek arkadaşı Emrah Demirkan cinayeti itiraf etti. Demirkan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayetten önce de şiddet uygulamış!

Demirkan'ın cinayetten bir ay önce kıskançlık krizine girerk Elif Ceren'i tekme ve yumrukla darp ettiği ortaya çıktı. Arslan'ın yüzüne yumruk atan ve bacağına tekme atan Demirkan genç kadını ciddi şekilde yaralamıştı. Elif Ceren'in şikayeti ve darp raporu ile belgelenen bu şiddet olayı savcılık tarafından soruşturularak iddianameye dönüştürüldü.

Savcılık soruşturması tamamlandı!

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Elif Ceren'in darp raporlarına dayanan kanıtlarla olayla ilgili ek bir dava açılmasına karar verdi. İddianamede Elif Ceren'in doktor raporlarıyla uğradığı şiddetin sabit olduğu, Demirkan'ın ise suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarının olduğu belirtildi.

Bu olayla ilgili "Kadına Karşı Basit Yaralama'' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak: Haber Merkezi