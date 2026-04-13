KONYA Haberleri

Konya’da “50. Turizm Haftası’’ coşkusu başlıyor

Ali Asım Erdem
Muhabir
15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan 50. Turizm Haftası etkinlikleri, Konya’da dolu dolu bir programla gerçekleştirilecek. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler; Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve Seydişehir Kültür Sanat Turizm ve Spor Derneği iş birliğiyle hayata geçirilecek.

Kutlamaların merkezi bu yıl Seydişehir olacak. İlçede 16 Nisan Perşembe günü düzenlenecek etkinlikler, bölgenin kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımına önemli katkı sağlamayı hedefliyor.

Program Seydişehir'de Yoğunlaşacak

Seydişehir'deki etkinlikler protokol ve vatandaşların katılımıyla, Seyit Harun Veli Türbesi'nde yapılacak dua merasimiyle başlayacak. Ardından "Doğanın Kalbine Yolculuk” temalı kortej yürüyüşü ile şehir merkezinde renkli görüntüler oluşacak. Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilecek halk oyunları gösterisi ve açılış töreniyle program resmiyet kazanacak.

Açılışta, turizm sektörüne katkı sunan isimler ile "Tarihi Eser Asistanı” projesini geliştiren öğrencilere ödüller verilecek. Gün boyunca yöresel el sanatları ve ürün stantları ziyaretçilere açık olacak ve çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Doğa ve Kültür Bir Arada

Öğleden sonra Kuğulu Park'ta su sporları gösterileri düzenlenecek, ayrıca doğa yürüyüşü kapsamında Ferzine Mağarası keşfedilecek. Akşam ise müzikseverler için özel konser programı gerçekleştirilecek. "Piyano Eşliğinde Türküler” ve "Bir Bahar Akşamı Konseri” ile sanat dolu anlar yaşanacak.

Paneller ve Akademik Etkinlikler

Hafta boyunca Konya merkezdeki Konya Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde turizm temalı paneller ve sunumlar düzenlenecek. Sürdürülebilir turizm, dijital dönüşüm, gastronomik miras ve medya-turizm ilişkisi gibi konular alanında uzman isimler tarafından ele alınacak.

Spor ve Doğa Etkinlikleri de Var

19 Nisan'da Seydişehir'de bisiklet sürüşü ve trekking etkinlikleri düzenlenerek doğa turizmine dikkat çekilecek.

Sosyal Medya ve Turizm İlişkisi Ele Alınacak

21 Nisan'da gerçekleştirilecek sunumlarda sosyal medyanın turizme etkisi, içerik üretimi ve dijital tanıtımın önemi masaya yatırılacak. Aynı gün "Tarihi Eser Asistanı” projesinin detayları da kamuoyuyla paylaşılacak.

Turizm Haftası etkinlikleri, Konya'nın turizm potansiyelini ulusal düzeyde tanıtmayı ve yerel değerleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

(Ali Asım Erdem)

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER