Konya’da alevler 2 katlı bir evi sardı!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, mahallede paniğe neden olurken, olayda can kaybı yaşanmadı.
İki Katlı Evde Yangın Çıktı
Yangın, Seydişehir ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki katlı evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekipler Seferber Oldu
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun çaba sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Maddi Hasar Meydana Geldi
Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor.
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