Konya’da bir bina daha çökme riski nedeniyle tahliye edildi
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Konya’nın Karatay ilçesindeki çökme tehlikesi olan 2 binanın tahliyesinin ardından bu sefer de Selçuklu ilçesindeki 5 katlı bir binada aynı durum yaşandı. Aydınlıkevler Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binaya şerit çekilerek girişler kapatılırken, binayla ilgili karar incelemeler sonrasında verilecek.
Konya'da 24 Ocak'ta yaşanan Taşoluk Apartmanı'nın çökmesi sonrası denetimler artırılırken gözler Konya'da bulunan eski yapılara çevrildi.
Bununla birlikte Merkez Karatay ilçesinde Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde bulunan iki bina için çökme riskinden dolayı tahliye kararı alınmış, 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında, yapının can güvenliği açısından risk teşkil etmesinden dolayı binaların tehlike ortadan kaldırılıncaya kadar boşaltılmasına karar verilmişti.
KONYA'DA TAHLİYE EDİLEN İKİNCİ BİNA
Edinilen bilgiye göre Selçuklu İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi Maun Sokakta bulunan 5 katlı bir binada çatlama sesleri duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.
Polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası, belediye ve AFAD ekiplerini bölgeye çağırdı. Ekipler binayı çökme ihtimaline karşı boşalttı.
Öte yandan binanın dış cephesindeki görüntüler ise binadaki hasarı gözler önüne serdi.
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