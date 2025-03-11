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KONYA’DA CİNAYET! Cinayetle biten husumet çamurlu ayakkabı ile başlamış

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KONYA’DA CİNAYET! Cinayetle biten husumet çamurlu ayakkabı ile başlamış
Konya’nın Seydişehir ilçesinde Serdar G.’nin (42), trafikte aracıyla önünü kesen Cenap Arslan’ı (22) tüfekle vurarak öldürdüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Cenap Arslan’ın, Serdar G.’nin çalıştığı akaryakıt istasyonunun tuvaletine çamurlu ayakkabı ile girdiği, taraflar arasında bu nedenle husumet başladığı, birkaç kez kavga ettikleri, son olarak maktulün Serdar G.’yi takip edip, sopa ile saldırdığı belirlendi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Cenap Arslan, dün otomobiliyle iş yerinden ayrılan Serdar G.'yi aracıyla takip etti. Arslan trafikte 42 B 9851 plakalı otomobiliyle Arslan'ın aracının önünü kesti. Taraflar aracından inerken, Arslan, Serdar G.'ye sopayla saldırdı. Serdar G. de otomobilinin bagajından tüfeğini aldı.

Bunun üzerine Arslan aracına binip uzaklaşmak istedi. Serdar G., 8 el peş peşe ateş etti. Başından, karından ve ayaklarından yaralanan Arslan, yaşamını yitirdi. Olayın ardından Serdar G. gözaltına alındı.

Cinayete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Taraflar arasındaki husumetin çamurlu ayakkabı nedeniyle başladığı ortaya çıktı. Serdar G. ve arkadaşının, 3 gün önce çalıştığı akaryakıt istasyonun tuvaletlerini temizlediği sırada hafriyat işi yapan babasına ait iş yerinde çalışan Cenap Arslan geldi. Aslan, iddiaya göre çamurlu ayakkabılarıyla gelip, yeri kirletince aralarında tartışma çıktı.

'NEDEN ŞİKAYETTE BULUNDUN'

Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Diğer çalışanlar, müdahale edip, kavgayı ayırdı. Kavganın ardından Cenap Arslan, Serdar G. hakkında çalıştığı akaryakıt istasyonunun genel merkezine şikayette bulundu. Cenap Arslan önceki gün tekrar akaryakıt istasyonuna gitti. Bu sırada Serdar G., Arslan'a, 'Neden şikayette bulundun?' diyerek tepki gösterdi. Taraflar arasında yeniden kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Daha sonra Arslan'ın babasının, akaryakıt istasyonuna gelip, komşu oldukları için oğlu ile Serdar G.'yi barıştırdığı bildirildi.

Öte yandan Cenap Arslan'ın cenazesi, bugün öğle vakti Selimiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kızılcalar Mezarlığı'na defnedilecek. Serdar G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

Kaynak: DHA

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