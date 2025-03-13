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Konya’da her gün 3 bin kişiye iftar veriliyor!

Konya’da her gün 3 bin kişiye iftar veriliyor!
Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, “Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet“ temasıyla, 9 merkezde günlük 3 bin kişiye iftar veriliyor.

Bölge müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan Karaman, Aksaray ve Konya'da her gün iftar programı düzenleniyor.

Her gün binlerce kişiyi buluşturan sofralarda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından iftara katılanlar, dua ediyor, ezan okunduktan sonra oruçlarını açıyor.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 81 ilde iftar programı düzenlendiğini söyledi.

Kılınç, Hazreti Mevlana'nın "Ey gönül oruçlu iken Allah'a misafirsin." ve "Oruç ayı geldi. Hepimize kutlu olsun. Ey oruca yol arkadaşı olan, dost olan kişi yolun hoş olsun." beyitlerini hatırlatarak, "Biz de Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Aksaray, Karaman ve Konya'da 9 farklı lokasyonda iftarımızı veriyoruz. Hazreti Mevlana'nın belirtiği gibi oruca yol arkadaşı olan, Allah'ın misafiri olan 3 bin vatandaşımızla iftarımızı birlikte açıyoruz. Rabbim vakfedenlerden razı olsun." diye konuştu.

İftara katılanlardan Ahmet Başkan, sofraya katkısı olanlara teşekkür ederek, kalabalıkla iftarın daha güzel olduğunu kaydetti.

Kübra Budak da yalnız yaşadığını elinden de engelli olduğu için yemek yapmakta zorlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Abdullah Altındağkaraca, organizasyondan memnun olduğunu vurgulayarak, "Kalabalıkla iftar yapmak insana huzur veriyor." dedi.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Konya'da Selçuklu Prenses Deluxe Düğün Sarayı, Meram Öğretmenevi, Mevlana Öğretmenevi, Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi), Çumra Öğretmenevi, Beyşehir Öğretmenevi, Aksaray'da Uluırmak Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aksaray Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü, Karaman'da Karaman Polisevinde günlük 3 bin vatandaşa iftar sofraları kuruyor.

Kaynak: AA

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