Konya’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Konya-Ankara kara yolu, Zincirlikuyu Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, Ankara istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan K. A. (43) idaresindeki 42 AFT 973 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada sürücü A. yara almazken otomobilde yolcu olarak bulunan Z. N. A. (68), Ş. G. (33) ve 15 yaşındaki F. Y. yaralandı.
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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