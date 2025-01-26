Konya’da Mirac Kandili dualarla idrak edildi

Konya'daki camilerde Mirac Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Selçuklu Merkez Cami'nde miraç gecesi münasebetiyle vatandaşlar bir araya geldi.
Düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Mirac Kandili'nin idrak ediliği Selçuklu Merkez Camisindeki programa Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da katıldı.
Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, 4 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altından cansız bedeni çıkarılanlar ile Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenler için dua etti.
Program sonunda protokol cemaatin Mirac kandilini kutladı.
Kaynak: Haber Merkezi