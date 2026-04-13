Konya’da otizm farkındalık etkinliği

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü“ dolayısıyla tramvay yolcularına “Otizm farkındalık seferi“ etkinliği yapıldı.

Alaaddin Tramvay Durağı'nda otizm farkındalık standı açan İl Müdürlüğü ekipleri, İl Müdürü Arif Topal ile yolculara otizm hakkında bilgi verdi ve broşür dağıttı. Yolculara otizmin belirtileri, karşılaşılması halinde doğru süreç yönetimi, otizmli bireylerin hakları ve eğitim olanakları anlatıldı.

Tramvaya binerek yolcuların kent içindeki seyahatlerine eşlik eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları, hak ve hizmetler konusunda ihtiyaç duydukları her an ALO 183'ü arayarak destek alabilecekleri konusunda bilgilendirdi.

Kaynak: AA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER