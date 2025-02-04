GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da pazarcı esnafının çayları 84 yaşındaki Sevim teyzeden

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da pazarcı esnafının çayları 84 yaşındaki Sevim teyzeden
Konya’nın Sarayönü ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Sevim Piliç, semt pazarında 9 yıldır işlettiği çay ocağıyla esnafa hizmet veriyor.

Eşini kaybettikten sonra ailesine destek olmak isteyen üç çocuk annesi Piliç, çay ocağı işletmeye başladı. Sadece cuma günleri kurulan semt pazarındaki esnafa çay satan Piliç, yanında kaldığı oğluna maddi olarak destek sağlamanın da mutluluğunu yaşıyor.

Bu şekilde hareketli kaldığını düşünen Piliç, çalışma azmiyle de çevresindekilere örnek oluyor.

Çay ocağı pazarcılar için buluşma noktası oldu

Sabahın erken saatlerinde sobasını yakıp, çayını demleyen pazarcı esnafının çaycı teyzesi Sevim Piliç, eşinin ölümünün ardından bir boşluğa düştüğünü söyledi.

Ekonomik olarak da kimseye yük olmak istemeyince çocuklarının da desteğiyle çay ocağı açmaya karar verdiğini anlatan Piliç, iş yerinde oğullarının da kendisine destek verdiğini ifade etti.
Piliç, çay ocağının pazarcılar için önemli bir buluşma noktası haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çevrede başka esnaf olmadığı için sadece semt pazarındakiler için çalışıyorum. Dokuz yıldır çay ocağını işletiyorum. Elektrik, su parasını ödüyor, sebze ve meyve alıyorum. Çocuklarımı mutlu görünce ben de mutlu oluyorum. Önceden çiftçiliği iyi bilirdik ama alım satım işinden anlamazdım. Bu iş bana ticareti öğretti. Bazen müşterilerle sıkıntı yaşıyorum ama işime dört elle sarılıyorum." 

"Biz onun evlatları, o da bizim annemiz gibi"

Pazarcılardan Mustafa Ölmez ise Sevim Piliç'in iş yerini açmasının önemli olduğunu anlatarak, "Sarayönü pazarına 25 yıldır geliyorum. Teyzemden Allah razı olsun. Sabahın erken saatlerinde gelir, sobamızı yakar, çayımızı demler. Biz onun evlatları, o da bizim annemiz gibi. Emektar bir annemizdir. Bizi şu soğuk kış günlerinde mağdur etmediği için kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Pazarcılardan Furkan Kula ise Sevim Piliç'in çalışkanlığına dikkati çekerek, "Teyzemiz sabah sobamızı yakıyor, çayımızı demliyor. Ekmek parası için herkesin örnek alacağı bir kadın." diye konuştu.

Kaynak: AA

  • #Çay Ocağı #Konya #Sarayönü #Sevim Piliç

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER