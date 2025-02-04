Konya’da pazarcı esnafının çayları 84 yaşındaki Sevim teyzeden

Konya’nın Sarayönü ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Sevim Piliç, semt pazarında 9 yıldır işlettiği çay ocağıyla esnafa hizmet veriyor.

Eşini kaybettikten sonra ailesine destek olmak isteyen üç çocuk annesi Piliç, çay ocağı işletmeye başladı. Sadece cuma günleri kurulan semt pazarındaki esnafa çay satan Piliç, yanında kaldığı oğluna maddi olarak destek sağlamanın da mutluluğunu yaşıyor.

Bu şekilde hareketli kaldığını düşünen Piliç, çalışma azmiyle de çevresindekilere örnek oluyor.

Çay ocağı pazarcılar için buluşma noktası oldu

Sabahın erken saatlerinde sobasını yakıp, çayını demleyen pazarcı esnafının çaycı teyzesi Sevim Piliç, eşinin ölümünün ardından bir boşluğa düştüğünü söyledi.

Ekonomik olarak da kimseye yük olmak istemeyince çocuklarının da desteğiyle çay ocağı açmaya karar verdiğini anlatan Piliç, iş yerinde oğullarının da kendisine destek verdiğini ifade etti.

Piliç, çay ocağının pazarcılar için önemli bir buluşma noktası haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çevrede başka esnaf olmadığı için sadece semt pazarındakiler için çalışıyorum. Dokuz yıldır çay ocağını işletiyorum. Elektrik, su parasını ödüyor, sebze ve meyve alıyorum. Çocuklarımı mutlu görünce ben de mutlu oluyorum. Önceden çiftçiliği iyi bilirdik ama alım satım işinden anlamazdım. Bu iş bana ticareti öğretti. Bazen müşterilerle sıkıntı yaşıyorum ama işime dört elle sarılıyorum."

"Biz onun evlatları, o da bizim annemiz gibi"

Pazarcılardan Mustafa Ölmez ise Sevim Piliç'in iş yerini açmasının önemli olduğunu anlatarak, "Sarayönü pazarına 25 yıldır geliyorum. Teyzemden Allah razı olsun. Sabahın erken saatlerinde gelir, sobamızı yakar, çayımızı demler. Biz onun evlatları, o da bizim annemiz gibi. Emektar bir annemizdir. Bizi şu soğuk kış günlerinde mağdur etmediği için kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Pazarcılardan Furkan Kula ise Sevim Piliç'in çalışkanlığına dikkati çekerek, "Teyzemiz sabah sobamızı yakıyor, çayımızı demliyor. Ekmek parası için herkesin örnek alacağı bir kadın." diye konuştu.

Kaynak: AA