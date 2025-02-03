GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da penceredeki korumalığı kırarak içeri giren hırsız paraları ve altınları çalarak kaçtı!

Konya’da penceredeki korumalığı kırarak içeri giren hırsız paraları ve altınları çalarak kaçtı!
Konya’nın Karapınar ilçesinde hane bireylerinin düğüne gittiği eve giren hırsızlar bir miktar para ve altın çaldı.

Olay, Karapınar ilçesi Adalet Mahallesindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P., ailesi ile birlikte akşam saatlerinde düğüne gitti.

Penceredeki korumalığı kırarak içeri giren hırsızlar evdeki bir miktar para ile çocukların altın takılarını alarak, kaçtı. Eve geldiğinde karşılaştığı manzara sonrası E.P. durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince evde inceleme yapılırken kaçan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı. Öte yandan, hırsızların mahalledeki diğer evlere de girmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

  • #Konya #Hırsızlık

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER