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Konya’da Ramazan ayında davulla sahura uyandırma geleneği patpatla yapılıyor!

Konya’da Ramazan ayında davulla sahura uyandırma geleneği patpatla yapılıyor!

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Sazlı Mahallesinde, Ramazan ayının vazgeçilmez geleneği olan davulla sahura uyandırma geleneği, bu yıl farklı bir şekilde hayata geçiriliyor.

Tarımla uğraşan mahalle sakinleri, sahur vaktinde köy halkını uyandırmak için geleneksel davulun yanı sıra 'patpat' adı verilen tarım aracını kullanıyor. Renkli uygulama köy sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, mahallede yaşayan Mustafa Uysal ve Abdullah Köse, Ramazan davulculuğu geleneğini patpat aracıyla birleştirerek köydeki herkesi sahura kaldırıyor. Mustafa Uysal'ın kullandığı patpat aracının sesi, Abdullah Köse'nin davul sesiyle birleşirken, sahura kalkamayan kimse kalmıyor.

Mahalle Muhtarı Oktay Arıcı, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ramazandan dolayı arkadaşlarımız ile beraber komşularımız sahura kalkamadığı için davulla kaldırmaya başladık. Mustafa abimizin rahatsızlığından dolayı da halk dilinde bilindiği gibi patpat motoru ile mahalle mahalle, ev ev gezerek milleti uyandırmaya çalışıyoruz. Geleneğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Patpatın üzerinde davul çalan Abdullah Köse, davulcu arkadaşı Mustafa Uysal rahatsız olduğunu için geleneği patpatla devam ettirdiklerini belirtirken, Mustafa Uysal gelenek göreneklere göre davul çalmayı sürdürmek istediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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