Konya’da silahlı kavga! 1 kişi vuruldu

Olay Öğle saatlerinde Konya'nın Çumra ilçesinde meydana geldi.
Pancar alımının devam ettiği noktada yaşanan tartışma sonrası silah sesleri yükseldi.
1 kişi vuruldu!
İddialara göre Onur Alp K. kavgada vurularak yaralandı.
Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli yakalandı!
Kavgaya karışan ve isminin Sedat T. olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Polis ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi