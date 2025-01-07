Konya’da uyuşturucu ticareti yapanlara darbe! 9 gözaltı

Konya’nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte 276 içimlik kağıt bonzai, farklı miktarlarda uyuşturucu hap ile sentetik bonzai ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili yaptığı istihbarı çalışmaların ardından operasyon düzenledi.
Operasyonda, Y.B., N.K., A.Y., M.B., M.T., A.T., E.T., C.B. ve F.G. isimli 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 276 içimlik kağıt bonzai, farklı miktarlarda uyuşturucu hap ile sentetik bonzai ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el koyan polis, 9 şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti” suçlarından işlem yaptı.
İşlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.B., N.K., A.Y. ve M.B. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden Y.B. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken N.K., A.Y. ve M.B. isimli 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan Y.B. Akşehir Cezaevi'ne gönderildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”