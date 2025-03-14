Konya’da yeni bir moda durağı! Kadifem giyim açıldı

Konya'nın Karatay ilçesinde, Mengene Mahallesi Büyük Kumköprü Caddesi'nde yepyeni bir giyim mağazası hizmete girdi.

KALİTELİ ÜRÜNLERİ MÜŞTERİLERİYLE BULUŞTURUYOR

"Kadifem Giyim" adıyla açılan mağaza, 14 Mart 2025 Cuma günü hizmete açıldı. Geniş ürün yelpazesiyle herkese hitap ediyor. Kadifem Giyim, açılışa özel olarak bay, bayan ve çocuk giyiminde birbirinden şık ve kaliteli ürünleri müşterileriyle buluşturacak. Mağazada pijama takımları, iç giyim, eşarp-şal ve çanta gibi çeşitli aksesuarlar da yer alıyor.

Kadifem Giyim, bayram alışverişine özel cazip fiyatlarla müşterilerini bekliyoruz diyen Demir, "Erkek kot pantolonlar 250 TL'den başlayan fiyatlarla Erkek gömlekler 250 TL, Çocuk takımları 100 TL İç çamaşırları üç adet 100 TL, dört adet 100 TL, Çoraplar 15 TL – 20 TL Eşarplar üç adet 100 TL,Pijama takımları 125 TL'den başlayan fiyatlarla Konyalı hemşerilerimizle buluşturuyoruz” diye konuştu.

Kadifem Giyim, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, terletmeyen ipek kumaşlardan üretilmiş kaliteli ürünler sunuyoruz diyen Demir ,”Özellikle kadın giyim kategorisinde farklı modeller bir arada yer alırken, sukuba takımları gibi özel ürünler de mağazada satışa sunuluyor” ifadelerini kullandı. Demir Konyalıları alışverişe davet ederek, "Mağazamız

Mengene Mahallesi, Büyükkumköprü Caddesi ile Fetih Caddesi Kavşağı'nda hizmet veriyor.Bayram alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyen tüm Konyalılar Kadifem Giyim'e davet ediliyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞIKLIĞIN ADRESİ OLMAYA ADAY

"Şıklığın Adresi..." sloganıyla yola çıkan Kadifem Giyim, Konya'da modaseverlerin yeni gözdesi olmaya aday. Mağaza, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi