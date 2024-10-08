Konya’daki bu atölyeler fabrika gibi çalışıyor

Üretim ve verimli hizmet vizyonuyla hareket eden Meram Belediyesi Atölyeleri fabrika gibi çalışıyor. Belediyecilik hizmetlerinde ihtiyaç duydukları pek çok malzemeyi kendi bünyelerinde öz kaynaklarıyla üreterek hizmette hem hız hem nitelik hem de tasarruf sağladıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Böylelikle ilçemiz, belediyemiz ve ülkemiz için değer üretiyoruz” dedi.

İlçeye hizmette gerekli malzeme ve araçları kendi atölyelerinde üretip öz kaynaklarını en iyi şekilde kullanan ve bu sayede verimli hizmetler üreten Meram Belediyesi Atölyeleri, fabrika gibi üretim yaparak önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Meram'ın estetiğini güçlendirmek, Meramlılara daha konforlu bir yaşam sunmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında marangozhane, kaynakhane, terzihane ve araç bakım-tamiri gibi atölyelerde hem hızlı ve güvenli üretimin önü açılıyor hem de tasarruf edilerek ilçe ekonomisine katkı sunuluyor.

MERAM BELEDİYESİ HİZMET İÇİN GEREKEN PEK ÇOK ÜRETİMİ KENDİ BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİYOR

Üretimleri kendi bünyesinde öz kaynaklarıyla gerçekleştirerek önemli ölçüde tasarruf sağlayan Meram Belediyesi, kaliteli, nitelikli ürünlerle ilçeye ekonomik değer de kazandırıyor. Bu çerçevede hizmet veren marangozhanede şehir mobilyaları, ahşap kapı, dolap, kameriye imalatları ve tamiratları yapılıyor.

Kaynakhanede ise demir kaynak tamiratı ve malzeme imalatı gerçekleştiriliyor.

Atölyede ayrıca demir kapı, bisikletlik, veranda, pencere kör kasaları ve okullardaki voleybol, basketbol gibi spor alanları için kale direkleri imalatı yapılıyor.

Meram Belediyesine ait araçlar ve iş makinelerinin tamir, bakım ve iyileştirme işlemleri de yine belediyenin kendi atölyelerinde gerçekleştiriliyor. İş makinaları ve taşıtlarının tamir, bakım ve onarımlarının yüzde 95'i atölyelerde yapılıyor. Böylelikle Meram Belediyesinin hizmetlerinin kesintisiz devam etmesine büyük katkı sağlanan atölyede elektrik işleri, motor bakımı, iş makinesi tamir ve bakımı, lastik tamir ve bakım hizmetleri, fren bakımı, yağ ve yıkama, kaporta ve boya, oto kaynak tamir hizmetleri gibi geniş bir yelpazede hizmet sunuluyor. Öte yandan makashane, tornahane ve oto döşeme bölümleri de belediyenin araç parkını güçlü tutmak için önemli bir rol üstleniyor.

BAŞKAN KAVUŞ; "ATÖLYELERİMİZ HİZMETLERİMİZE HIZ VE NİTELİK KAZANDIRIRKEN TASARRUF ETMEMİZİ SAĞLIYOR”

Üreten, verimli çalışan ve tasarruf eden belediyecilik anlayışıyla yola çıkıp bunu kendilerine daima şiar edindiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Tesisler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan atölyelerin gerçekleştirdikleri ekonomik ve kaliteli üretimlerle hem ilçe hem belediye hem de ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Meram Belediyesi Arif Bilge Tesisleri'nde bulunan atölyelerin taziye araçlarının yapımından kent mobilyaları ve aksesuarlarının imalatına, bank ve kameriyelerin yapımından araçların bakımı ve tamiratına, oyun parklarının yapımından tadilatlarına kadar geniş bir yelpazede çalıştığını ifade eden Başkan Kavuş,

"Atölyelerimiz, Meram'ı güzelleştirmek ve Meramlılara daha nitelikli hizmet sunmak adına yoğun bir şekilde çalışıyor. Üretimin yanı sıra kullanım nedeniyle kırılan, bozulan malzemelerin bakım onarımını da kendimiz gerçekleştiriyor yeniden vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. İhtiyaç duyduğumuz malzemeleri kendi tesislerimizde kendi personelimizle üretip montajlarını yaparak maliyetlerde önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Tüm bunlar yüksek verimlilikle ve maksimum hızda hizmet vermemizin önünü açıyor. İnsanımıza hızlı hizmet sunulduğu ve onların yaşamaktan keyif aldığı bir Meram için arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi