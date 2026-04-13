Konya’daki bu projeyle hem ilçe hem bütçe kazandı

Meram Belediyesi, "Akıllı Atık Yönetim Sistemi” ile hem çevre yönetiminde hem de belediye bütçesinde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Kasım 2022'de pilot olarak başlatılan ve Nisan 2023 itibarıyla ilçe genelinde yaygınlaştırılan sistem, kısa sürede sağladığı somut sonuçlarla örnek bir uygulama olarak kayıtlara geçti. VERİMLİLİKTE MAKSİMUM DÜZEY Sistem, çöp konteynerlerine yerleştirilen sensörler aracılığıyla doluluk oranlarını anlık olarak takip ediyor. Elde edilen veriler doğrultusunda araçlara otomatik rota oluşturuluyor ve sadece doluluk seviyesine ulaşan konteynerler boşaltılıyor. Böylece hem gereksiz yakıt tüketimi önleniyor hem de personelin zamanı en verimli şekilde değerlendiriliyor. Bu yenilikçi yaklaşım, klasik atık toplama yöntemlerine kıyasla ciddi bir verimlilik artışı sağlıyor. SİSTEM, ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TASARRUF ETTİRİYOR Sistemin en çarpıcı çıktılarından biri; tasarruf kalemlerinde yaşanan ciddi iyileşme oldu. Akıllı rota optimizasyonu sayesinde çöp toplama araçlarının gereksiz seferleri ortadan kaldırılırken, yakıt tüketimi ve iş gücü kullanımında önemli düşüşler yaşandı. Bu sayede ulaşım maliyetlerinde aylık bazda yüzde 25'e kadar tasarruf sağlanarak belediye bütçesine ciddi katkı sunuldu. Daha az yakıt, daha az zaman ve daha verimli iş gücü kullanımıyla elde edilen bu başarı, akıllı şehir uygulamalarının somut faydasını bir kez daha gözler önüne serdi. YANGINDAN KURTARILAN KENTEYNERLERİN BÜTÇEYE KATKISI; 6 MİLYON TL'NİN ÜSTÜNDE Tasarrufun bir diğer önemli ayağını ise erken uyarı sistemi oluşturuyor. Konteynerlerdeki ısı artışını algılayan sensörler sayesinde olası yangınlara anında müdahale edilebiliyor. Sistem sayesinde bugüne kadar 36 konteyner yanmaktan kurtarıldı ve yaklaşık 6 milyon TL'lik maddi zararın önüne geçildi. Bu yönüyle proje, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda güvenlik açısından da büyük bir kazanım sağladı. Akıllı Atık Yönetim Sistemi'nin sağladığı avantajlar bunlarla da sınırlı kalmıyor. Daha seyrek ve planlı toplama sayesinde çevre kirliliği, kötü koku ve görüntü kirliliği minimum seviyeye indiriliyor. Aynı zamanda trafik yoğunluğu ve gürültü de azalırken, şehir estetiğine önemli katkı sağlanıyor. Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde Meram'da daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir çevre ortaya çıkıyor. AKILLI ATIK TOPLAMA SİSTEMİ, MERAM BELEDİYESİNE ‘TEKNOLOJİ ÖDÜLÜ' KAZANDIRDI Meram Belediyesinin bu özel projesi Kamu Bilişim Derneği tarafından ‘Gelecek İçin Bilişim' temasıyla düzenlenen 11. Kamu Bilişim Zirvesi'nde "IoT ile Akıllı Atık Toplama Sistemi” ile ödüle layık görüldü. İlçe genelindeki tüm yeraltı konteynerlerini izlenebilir ve araç rotalama ile atık toplanabilir hale getiren ve böylece hem yakıt, hem enerji hem de zaman ve insan gücünden tasarruf sağlayan sistem zirvede tüm Türkiye için örnek gösterildi. MEVKA'nın da desteğiyle hayata geçirilen sistem özellikle düşük yatırım maliyeti ile de göz doldurdu. Sistem öte yandan kurulduğu günden bu yana bütçeye; maliyetinin çok üzerinde tasarruf ettirdi. BAŞKAN MUSTAFA KAVUŞ: "KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANMAK, YENİ KAYNAK BULMAK KADAR ÖNEMLİ!” Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da sistemin sağladığı kazanımlara dikkat çekerek, akıllı atık yönetiminin hizmetlerinde pek çok açıdan yeni bir çığır açtığını vurguladı. Kaynakların doğru ve verimli kullanımına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Kavuş, bu sistemle yakıttan zamana, iş gücünden maliyetlere kadar pek çok alanda tasarruf sağlandığını dile getirdi. Akıllı Atık Yönetim Sistemi'nin sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve güvenlik açısından da önemli kazanımlar sunduğunu belirten Kavuş, sistemin Meram'da yeni bir dönemin kapılarını araladığını ifade etti. Meram Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu yenilikçi projenin, akıllı şehircilik uygulamaları noktasında nasıl somut faydaya dönüşebileceğinin güçlü bir örneği olduğunu belirten Başkan Kavuş, "Sağlanan maliyet avantajları, tasarrufun büyüklüğü ve milyonluk zararların önlenmesi, sistemin başarısını rakamlarla ortaya koyuyor. Meram, sürdürülebilir ve verimli belediyecilik anlayışıyla modernleşme yolunda yürümeye devam edecek” diye konuştu. Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

