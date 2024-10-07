Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın talimatıyla, 7 Ekim 2024 tarihinde Konya merkezli 4 ilde (Konya, Ankara, İstanbul ve Isparta) eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlar sonucunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince adli işlemleri için gözaltında tutuluyor.
Diğer 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam ediyor.
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