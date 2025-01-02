Konya’nın bir ilçesinde çiftçiler alarma geçti!

Konya’nın Karapınar ilçesinde Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, bölgedeki hırsızlık olaylarını en aza indirmek ve çiftçilerin mal varlıklarını korumak için gece devriyelerine aralıksız devam ediyor.

Son zamanlarda trafo ve kablo hırsızlıklarında artış yaşandığını belirten Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mehmet Tevfik Seçilmiş, bu tür olayların önüne geçmek amacıyla vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Başkan Seçilmiş, "Son dönemde, trafo ve kablo hırsızlıklarının arttığını görmekteyiz. Bu tür olayların önlenmesi için vatandaşlarımızın duyarlı olmaları, kırsal alanlarda veya köylerimizde görülen şüpheli yabancı araçların derhal 112 Acil Çağrı Merkezine veya başkanlığımıza bildirilmesi, bu konuda atılacak en önemli adımlardan biridir” dedi.

Seçilmiş, birlikte hareket etmenin önemine de dikkat çekerek, "Tarım alanlarımızı ve ekonomik varlıklarımızı daha etkin bir şekilde koruyabiliriz. Herkesin duyarlı olması, şüpheli durumların hızlı bir şekilde yetkililere iletilmesi hırsızlık olaylarının azalmasında etkili olacaktır. Karapınar'ımızın huzuru ve refahı için yapacağınız her bildirim, her olumlu adım bizim için değerli olacaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Seçilmiş, tüm çiftçilere bereketli ve hayırlı yıllar dileyerek, iş birliğinin güçlendirilmesinin hırsızlık olaylarının önlenmesinde önemli bir rol oynayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA