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Konya’nın en işlek yolu ulaşıma kapanıyor! Tam 48 saat sürecek

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Konya’nın en işlek yolu ulaşıma kapanıyor! Tam 48 saat sürecek

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, KONYARAY Banliyö Hattı çalışmaları kapsamında Meram Yeniyol Alt Geçidi'nin belirli bir süre trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yol 22 Mart'ta Kapanıyor

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Mart Cumartesi günü saat 00.00'dan itibaren alt geçit araç trafiğine kapatılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 24 Mart Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla yol çift yönlü olarak kısmen trafiğe açılacak.

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Sürücüler Alternatif Güzergahlara Yönlendirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti. Yol çalışmalarının planlanan sürede tamamlanarak trafiğin normale dönmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili gelişmeler için sürücülerin Konya Büyükşehir Belediyesi'nin duyurularını takip etmeleri önerildi.

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