Konya’nın kadın muhtarları: En iyi hizmeti sunmak için azimle çalışıyor
Konya’da görev yapan iki kadın muhtar, mahallerine en iyi hizmeti vermek için çalışıyor.
Sarayönü İlçesi Ertuğrul Mahallesi Muhtarı 69 yaşındaki Kadriye Özer, görevinin birinci dönemi olmasına rağmen büyük bir azimle ve istekle mahallesi için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Boş durmayı hiç sevmediğini, küçük yaştan itibaren hep çalışma hayatının içinde olduğunu vurgulayan Özer, "Mahalleme kadın elinin değmesini istedim, iki kadın azamla sırt sırta verdik. Sağ olsun mahallemin halkı da çok destek oldu, kazandım."dedi.
Taşkent İlçesi Şıhlar Mahallesi Muhtarı Ayşe Metin Karabulut da üç dönemdir mahallesine hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Mahallelinin sıkıntısını çözmek için elinden geleni yaptığını anlatan Karabulut, "Gerçekten bu işi severek, isteyerek yapıyorum. Mahallem beni nereye kadar isterse, adayım." diye konuştu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”