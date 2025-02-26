Konya’nın su sorunu nasıl çözülecek? Başkan Altay’dan açıklama

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gündemi değerlendirmek üzere Konya’daki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kuraklığın şiddetli geçtiği Konya Ovası’nda ne kadar suyun kaldığı ve kuraklığın çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

İbrahim Arıcı ve Yaşar Toy'un moderatörlüğünde KONTV ekranlarında gerçekleşen Gündem Özel canlı yayında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazeteci Mustafa Tatlısu, Uğur Özteke, Sefa Özdemir ve Erhan Dargeçit'in sorularını yanıtladı.

Konuşmalarına Ramazan ayı mesajıyla başlayan Altay, Ramazan ayının manevi atmosferine girdiklerini ve bu Ramazan ayında çocuklara teravih namazını alışkanlık haline getirmeleri için ailelere çağrıda bulundu.

Altay, devamında AK Parti 8.Olağan Kongresi'ne katılan Konyalı vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konya'da devam eden kuraklık ve buna karşılık alınan önlemler hakkında bilgi veren Uğur İbrahim Altay şu ifadelere yer verdi;

SU FATURALARA YÜKSEK Mİ?

"Konya, su açısından fakir bir şehir NASA verilerine göre iklim değişikliğinden sonra çölleşme riskinin en yüksek olduğu şehirlerden birisinde yaşıyoruz. Su fiyatlarımızı biz 3 ayda bir TEFE oranında güncelliyoruz. Konya'daki su fiyatları şu an 30.27 lira 15 metreküpe kadar. Eskişehir'de 33 ile başlayıp İzmir'de 62 liraya varan hatta İstanbul'da 40 lira olan su fiyatları var. Aslında Büyükşehir ortalamasına bakarsanız Konya'nın su fiyatı 30 büyükşehirin yaklaşık ortası fiyatında. Buna rağmen pahalı mı? Evet pahalı ama bundaki amaç geliri artırmak değil. Hakikaten su problemi yaşıyoruz. Su tasarrufunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bizim içme suyu olarak getirdiğimiz suyun tarımsal ve hayvansal sulamada kullanılması ciddi bir problem oluşturuyor. Biz bu suyu arıtma tesislerinde geçirerek içme suyu haline getiriyoruz. Su fiyatının ucuz olması durumunda, bu tarımsal üretimde de kullanılıyor. Su kaynakları üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Biz vatandaşımıza en ucuza hizmet vermek isteriz. Hem ulaşım da hem su da da en ucuzu olsun diyoruz ama mevcut durumlarda suyu ucuzlatmak, suyun daha çok kullanımına vesile olacağı için bunu tasarruf aracı olarak kullanıyoruz. Ayrıca diğer şehirlere baktığınızda da diğer şehirlere nazaran su fiyatlarının çok yüksek olmadığını farkediyoruz. Her alanda tasarruf etmemiz gerekiyor. Benim uluslararası görevlerim var tüm dünyada Belediyeler 2 konuyu konuşuyor. Birincisi İklim Değişikliğinin şehirlere etkisi, ikincisi ise göç. Bu sadece bizde olan bir sorun değil. Biz bunu Konya olarak kuraklık ile yaşıyoruz.

"MISIR EKİYORSANIZ SONRAKİ YIL DAHA AZ SU İSTEYEN ÜRÜN EKMEK ZORUNDASINIZ"

"Geçtiğimiz yıl hatırlarsanız Tarım Bakanı'mız, Konya'da su bağlı bir üretim planlamasına geçtiğini söylemişti. İlk defa Konya'da böyle bir uygulama oluyor. Artık mısır ekiyorsanız 4 yıl ya da 5 yıl aynı tarlaya tekrar mısır ve benzeri ürün ekme şansınız yok. Fiilen bir yaptırımı da var 1 yıl ekiyorsanız, 3 yıl daha az su isteyen bir ürün ekmek zorundasınız. Çiftçilerimiz aslında bu konuda bilinçli çünkü eskiden 50 metreden 60 metreden gelen su artık 250 300 metrelere gitti. Suyun niteliği ile ilgili ciddi sorunlar var. Tuz oranı gün geçtikçe artıyor, topraklarımızın çölleşme riski artıyor. Her manada optimum kullanmamız gerekiyor."

"BU BENİM İÇİN ZOR BİR KARARDI AMA..."

"Biz bu konuda ne yaptık ya da AK Parti hükümeti olarak ne yaptık, KOP kapsamında neler oldu? Niye bu sorunu yaşıyoruz? 50 yıl demiştik. Şimdi neden Başkan temmuz-ağustos aylarında su kesme ihtimalimiz var. Bu benim için çok zor bir karardı. Vatandaşa bunu söylemek büyük bir risk ama önceden uyararak tasarrufun artacağını düşünerek bunu paylaştım.

"KONYA'NIN SU SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

"KOP dediğimiz iş aslında bir bütünün parçaları. Derebucak'ta Yılmaz Muslu Barajı'ndan başlıyor. Bu barajda biriken sular bir açık tünel vasıtasıyla Beyşehir Gölü'ne aktarılıyor. Beyşehir Gölü Regülatörü'nden Suğla Deposu'na, Suğla'dan tekrar kanalla Mavi Tünel'in bulunduğu Regülatöre kadar aktarılıyor. Buradan Apa Barajı'na, Apa Barajı'ndan Ahi Kanalı'yla Hotamış depolamasına gidecek. Bu tarımsal sulamayla ilgili işler. Burdaki işlerin tamamı tamamlanmış durumda. Ahi Kanalı'nda ufak bir sorun var ama onlarda zeminden kaynaklı o da çözülüyor. Peki içme suyu için neler yapıldı? Biz burada 5 tane iş yapıyoruz. 3 tanesi baraj, 2 tanesi tünel. Bu barajlarımızdan Bozkır Barajı tamamlandı. şuan faliyette. Bağbaşı Barajı tamamlandı faaliyette. Avşar Barajı tamamlandı faaliyette. Peki sistem nasıl işliyor? Bozkır Barajı'ndaki su doğal yollarla Bağbaşı Barajı'ndaki rezervuara geliyor. Avşar Barajı'ndaki su da Hadimi Tüneli'yle Bağbaşı'na taşınacak. Sorunumuz ne? Avşar Barajı'ndan Bağbaşı Barajı'na aktaracak Hadimi Tüneli'nde henüz işlemi tamamlayamadık. Burası yaklaşık 24 km'lik bir tünel ve bu tünelin yüzde 70'i tamamlanmış durumda. Bir ucundan açma kapama, bir ucundan da TBM ile tünel delme işlemi yapıyoruz. Gecikmemizin nedeni burada TBM cihazının 2 yıl çalışamaması. Tünel açma sırasında bir su kaynağına geldi. Tünelde göçme oldu ve su kaynağının kesilmesiyle ilgili çok ciddi bir işlem yapıldı sonrasında da çeşitli zemin problemlerinden dolayı teknik sorunlar yaşıyoruz. Buradaki yaşadığımız sorun tüm tasarruf tedbirlerine rağmen herhangi bir mali problemi yok. Bakanlığımız ve biz bu konuyu takip ediyoruz. 2026 yılının sonunda tamamlayıp, 2027 yılında bu Avşar Barajı'ndan da suyu alarak Mavi Tünel'den Konya Ovası'na getirmeyi düşünüyoruz. Aslında rezervuar büyüklüğü çok olmasına rağmen buradaki toplam kullanılabilir su 440 milyon metreküp gözüküyor. Bunun 140 milyon metreküp suyu Konya'nın içme suyu için kullanılacak. 300 milyon metre küpü de tarımsal sulama için kullanılacak. Ama maalesef yeterli yağışlar olmadığı için Bozkır Barajı'nın doluluk oranı yüzde 5, Bağbaşı Barajı ise yüzde 17'de, kışın ortasındayız bu barajlarımızın en az yüzde 40 yüzde 50 dolulukla olması gerekiyor ki biz Konya'nın içme suyunu sağlayabilelim. İnşallah bundan sonra olacak yağışlar Konya'yı rahatlatır. Biz en kötü senaryoyu söylüyoruz. Konya'nın suyu tasarruf etmekten başka çaresi yok."

Kaynak: Haber Merkezi