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Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 10 yılda yaklaşık 4 milyon ziyaretçiyi ağırladı

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Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 10 yılda yaklaşık 4 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Konya’da kurulu Tropikal Kelebek Bahçesi’ni, açıldığı 2015’ten bugüne kadar 3 milyon 750 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.Selçuklu Belediyesince farklı ölçülerde 1730 parça cam kullanılarak yaptırılan, 7 bin 600 metrekare kullanım, 3 bin 500 metrekare de yürüyüş alanına sahip tropikal bahçenin açılışı 2015’te gerçekleştirildi.

Yaz kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranında tutulan bahçe, ekvatoral iklim koşullarına uygun 195 civarında bitki, 40 türde 20 bin kelebeğiyle görsel şölen sunuyor.

Konya Kelebekler Vadisi

- Ziyaretçiler, kelebeği detaylı inceleyip tanıma fırsatı buluyor

Tropikal Kelebek Bahçesi başbiyoloğu Turgut Tuş, bahçenin kelebek aracılığıyla insanlara doğayı sevdirmeyi amaçladığını söyledi.

Konya Kelebekler Vadisi

Bahçenin, tropikal kelebekleri insanlara tanıttığını dile getiren Tuş, şöyle konuştu:

"Tropikal bahçemiz, Türkiye'nin ilk tropikal kelebek bahçesi olma özelliğini taşıyor. Burası tam anlamıyla interaktif müze özelliğine sahip. İnsanlar kelebeklerle iç içe bir yolculuk sonunda Kelebek Müzesi'ne varıyor. Burada kelebeği daha detaylı inceleme ve tanıma fırsatı buluyorlar. Mini sinemamızda böcekleri daha fazla sevdirerek ziyaretçilerimizi uğurlamayı planlıyoruz. Böcek eğitim sınıfımız bulunmakta. Randevuyla gelen okul gruplarına eğitmen arkadaşlarımız teorik bilgi veriyor ve çeşitli canlılarla tanıştırıyor."

- "Türkiye için de cazibe merkezi konumunda"

Tuş, bahçenin sadece yerli değil, yabancı ziyaretçilerin de uğrak mekanı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Konya Tropikal Kelebek Bahçesi sadece Konya için değil, Türkiye için de cazibe merkezi konumunda. Türkiye'nin her yerinden ziyaretçilerimiz geliyor. Sadece yerli ziyaretçilerimiz değil, sınır komşumuz olan ülkelerden de sıklıkla ziyaretçi ağırlıyoruz. Yaz döneminde Rusya, Ukrayna, İngiltere gibi ülkelerden bahçenin namını duyup gelenler oluyor. Şebiarus döneminde ise Hazreti Mevlana ile olan bağları nedeniyle Konya'ya gelen İranlılar, sıklıkla bahçemize uğruyor."

Konya Kelebekler Vadisi

Kaynak: AA

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  • #Kelebek #Konya #Turgut Tuş

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