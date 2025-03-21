Konya Valisi Akın, Down Sendromlu Futsal Milli Takımını ağırladı
Konya Valisi İbrahim Akın, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, Down Sendromlular Futsal Milli Takımını makamında kabul etti. Akın, milli takım antrenörlerinden ve sporculardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Down Sendromlu Futsal Milli Takımını ağırladıkları için memnuniyet duyduğunu belirten Akın, ülkeyi temsil eden sporculara Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diledi.
İtalya'da 15-21 Haziran'da düzenlenecek olan Down Sendromlu Avrupa Futsal Şampiyonası öncesi hazırlık kamplarını Konya'da gerçekleştiren sporculara ziyaretleri sırasında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve takımın antrenörleri eşlik etti.
Kaynak: AA
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